Hammarby körde över BK Häcken

STOCKHOLM. Det var ord och inga visor från Hammarby hemma mot BK Häcken som var överlägsna från start till mål.

Segersiffrorna 3-0 var i underkant.

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Mitt emellan dubbelmötet med polska Raków Częstochowa väntade BK Häcken på ett 25-gradigt 3Arena.

Hammarby visade sig dock inte ha några problem med att städa av laget från Hisingen.

Victor Lind spelade storartad fotboll i första halvlek och spelade först läckert fram Waylon Renecke till sydafrikanens första mål i sin hemmadebut innan Lind själv satte 2-0 från nära håll i 38:e minuten, kort efter ledningsmålet.

Redan då var ett underlägset BK Häcken förlorare, de hade inte en sportmössa i den här matchen och när 3-0 kom från Paulos Abraham tidigt efter paus – ja då var det god natt för BK Häcken som får resa hem till västkusten med tre insläppta och noll framåt.

Hammarbys segersiffror dessutom i underkant inför närmare 23 000 åskådare.