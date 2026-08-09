Hammarby körde över BK Häcken
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STOCKHOLM. Det var ord och inga visor från Hammarby hemma mot BK Häcken som var överlägsna från start till mål.
Segersiffrorna 3-0 var i underkant.
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Mitt emellan dubbelmötet med polska Raków Częstochowa väntade BK Häcken på ett 25-gradigt 3Arena.
Hammarby visade sig dock inte ha några problem med att städa av laget från Hisingen.
Victor Lind spelade storartad fotboll i första halvlek och spelade först läckert fram Waylon Renecke till sydafrikanens första mål i sin hemmadebut innan Lind själv satte 2-0 från nära håll i 38:e minuten, kort efter ledningsmålet.
Redan då var ett underlägset BK Häcken förlorare, de hade inte en sportmössa i den här matchen och när 3-0 kom från Paulos Abraham tidigt efter paus – ja då var det god natt för BK Häcken som får resa hem till västkusten med tre insläppta och noll framåt.
Hammarbys segersiffror dessutom i underkant inför närmare 23 000 åskådare.
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