IFK Göteborg vann mot Kalmar FF

IFK Göteborg och Kalmar FF möts under söndagen.

Då tog Kalmar FF ledningen med Blåvitt svarade snabbt.

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IFK Göteborg är mitt uppe i sitt Europa-kval. I torsdags föll Blåvitt med 0–1 mot belgiska Gent och på torsdag väntar returmötet. Däremellan hann Kalmar FF gästa Gamla Ullevi i allsvenskan.

Joachim Björklund gjorde fyra förändringar i startelvan jämfört med matchen mot Gent. Alexander Jallow, Rockson Yeboah, Noah Tolf och Sam Larsson fick börja på bänken, medan Felix Eriksson, August Erlingmark, Baba Issaka och Oliver Månsson tog plats från start.

Även Kalmar gjorde två förändringar från förra helgens 1–1-match mot Häcken. Skadade Carl Gustafsson ersattes av Nassef Chourak, samtidigt som Melker Hallberg tog plats i stället för Fabian Björklund.

Efter nio minuter tog gästerna ledningen. Abdussalam Magashy nickade ner ett inlägg till Charlie Rosenqvist, som från nära håll petade in 1–0 för Kalmar.

Hemmalaget fick dock inte ligga under särskilt länge. Bara fem minuter senare kom kvitteringen. David Kruse nådde högst på en hörna och nickade in 1–1. I andra halvlek kunde Sam Larsson ge Blåvitt ledningen på straff.

Det blev även matchens slutresultat.

Startelvor

Göteborg: Andersson – Eriksson, Erlingmark, Hermansson, Issaka – Kruse, Månsson, Thordarson – Clemmensen, Bergmark Wiberg, Heintz.

Kalmar: Brolin – Hallberg, Sætra, Keita, Øverby – Gojani, Chourak – Rosenqvist, Magashy, Sagoe Jr – Söderbäck.