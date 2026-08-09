JUST NU: Hammarby går mot kross

Hammarby tar emot BK Häcken i Allsvenskans omgång 16.

Följ matchen här med FotbollDirekts Casper Nordqvist som är på plats på 3 Arena.

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Toppmöte på 3 Arena när BK Häcken gästar Hammarby. Bajen kommer senast från 0–0 borta mot polska Rakow Częstochowa i kvalet till Conference League. Inför matchen kom nyheten att Elohim Kaboré saknas i matchtruppen. Anledningen är att ivorianen besöker en utländsk klubb.



Jens Gustafsson och Häcken får klara sig utan både Julius Lindberg och Andreas Linde. Duon har åkt på varsin skada som håller de borta från den matchtrupp som rest till Stockholm.



Avspark är klockan 14:00 Häng med FD:s liverapportering här!