Björklund roterar – så startar Blåvitt
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IFK Göteborg tar emot Kalmar FF mitt emellan Europamatcherna mot Gent. Då väljer Joachim Björklund att rotera kraftigt.
Så startar lagen på Gamla Ullevi.
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IFK Göteborg åkte på en 1–0 förlust i hemmamötet med Gent. Därmed krävs en vändning i returmötet som spelas redan på torsdag, i Belgien. Men först ska Blåvitt möta Kalmar FF i Allsvenskan, hemma på Gamla Ullevi.
Under förmiddagen kom ett tungt besked för Blåvitts del, danske Max Fenger lämnades återigen utanför truppen.
När lagen möts i omgång 16 väljer chefstränare Joachim Björklund att rotera friskt i startelvan jämfört med matchen mot Gent för tre dagar sedan. Fyra förändringar blir det, där bland annat Sam Larsson och Noah Tolf sätts åt sidan. Åter i startelvan är lagkapten August Erlingmark, efter att ha blivit petad senast.
Dessutom gör Issaka Baba Seidu sin första start i den blåvita tröjan, efter att ha anslutit på lån från FC Nordsjælland.
Kalmar FF å andra sidan får klara sig utan mittfältskuggen Carl Gustafsson. 26-åringen har nämligen åkt på en ny skada, meddelade Kalmar bara några timmar före avspark.
Så startar lagen på Gamla Ullevi
IFK Göteborg: Andersson – Eriksson, Hermansson, Erlingmark, Seidu – Kruse, Månsson – Clemmensen, Thordarson, Heintz – Bergmark Wiberg
Kalmar FF: Brolin – Hallberg, Sætra, Ketia, Øverby – Chourak, Gojani – Söderbäck, Magashy, Sagoe Junior – Rosenqvist
Avspark på Gamla Ullevi är klockan 16:30.
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