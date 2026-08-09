Björklund roterar – så startar Blåvitt

IFK Göteborg tar emot Kalmar FF mitt emellan Europamatcherna mot Gent. Då väljer Joachim Björklund att rotera kraftigt.

Så startar lagen på Gamla Ullevi.

Björklund och Erlingmark. Foto: Bildbyrån

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IFK Göteborg åkte på en 1–0 förlust i hemmamötet med Gent. Därmed krävs en vändning i returmötet som spelas redan på torsdag, i Belgien. Men först ska Blåvitt möta Kalmar FF i Allsvenskan, hemma på Gamla Ullevi.



Under förmiddagen kom ett tungt besked för Blåvitts del, danske Max Fenger lämnades återigen utanför truppen.



När lagen möts i omgång 16 väljer chefstränare Joachim Björklund att rotera friskt i startelvan jämfört med matchen mot Gent för tre dagar sedan. Fyra förändringar blir det, där bland annat Sam Larsson och Noah Tolf sätts åt sidan. Åter i startelvan är lagkapten August Erlingmark, efter att ha blivit petad senast.



Dessutom gör Issaka Baba Seidu sin första start i den blåvita tröjan, efter att ha anslutit på lån från FC Nordsjælland.



Kalmar FF å andra sidan får klara sig utan mittfältskuggen Carl Gustafsson. 26-åringen har nämligen åkt på en ny skada, meddelade Kalmar bara några timmar före avspark.





Så startar lagen på Gamla Ullevi

IFK Göteborg: Andersson – Eriksson, Hermansson, Erlingmark, Seidu – Kruse, Månsson – Clemmensen, Thordarson, Heintz – Bergmark Wiberg

Kalmar FF: Brolin – Hallberg, Sætra, Ketia, Øverby – Chourak, Gojani – Söderbäck, Magashy, Sagoe Junior – Rosenqvist

Avspark på Gamla Ullevi är klockan 16:30.