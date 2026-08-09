Häcken krossade Piteå – upp i serieledning

BK Häcken krossade Piteå IF på bortaplan.

4–1 segern resulterade i serieledning för de regerande mästarna.

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BK Häcken och Piteå IF möttes under söndagen i den 13:e omgången av damallsvenskan, vilket innebär att alla lag nu har spelat lika många matcher.

Redan efter 8 minuter av matchen kunde Tabby Tindell spräcka nollan för BK Häcken och gav de regernade mästarna ledningen. Men hon hade kunnat bli syndabock för bara kort tid efter gjorde just Tabby Tindell självmål.

Precis innan halvtidsvilan kunde Häcken återta ledningen efter mål av Delaney Matriano.

I andra halvlek visade BK Häcken återigen att de är ett topplag när Aivi Luik och Emilia Migas skrev in sig i målprotokollet.

Segern innebär att BK Häcken går upp i serieledning, två poäng före tvåan Hammarby. Lagen har nu lika många matcher spelade.

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Startelvor:

Piteå: Strazdiņa, Edlund, Simonovic, Green, Johannesen, Olsson, Ekblom, Matsubara, Johansson, Hellekant, Ali

Häcken: Falk, Tindell, Östlund, Luik, Selerud, Matriano, Sanvig, Karlsson, Anvegård, Jusu Bah, Pálmadóttir.