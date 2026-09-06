JUST NU: Hammarby jagar ledningsmål – fjärde (!) ramträffen

Örgryte och Hammarby gör upp om tre poäng på Gamla Ullevi.

Matchen pågår.

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Hammarby åkte på ett tungt bakslag borta mot AIK i den förra omgången efter en period av fin form. Nu väntar bottenlaget Örgryte på Gamla Ullevi för Henrik Rydströms lag.

Öis kommer också från en derbyförlust, i deras fall mot IFK Göteborg. Man jagar även sin första seger i allsvenskan sedan i början av augusti.

Andreas Holmberg får klara sig utan skyttekungen Noah Christoffersson som lämnat för schweiziska Thun. Istället tar Daniel Paulson klivet upp i anfallslinjen och ersätts av Anton Andreasson på ytterbackspositionen.

Samtidigt förpassas försvarsgeneralen Mikael Dyrestam till bänken i förmån för Sebastian Lagerlund.

Gästerna från Söder kommer till spel utan Amin Boudri som skadade sig mot AIK. Istället väljer Henrik Rydström att starta Oscar Johansson Schellhas.

Efter drygt tio minuter tog hemmalaget Örgryte ledningen när William Hofvander, med ett förflutet i HTFF, styrde in bollen efter en hörna.

Ledningen skulle dock inte hålla länge. Efter kvarten spelad blev Markus Karlsson fälld i straffområdet och domaren Fredrik Klitte pekade på straffpunkten. Den förvaltade Victor Lind säkert till 1–1.

– Den ska nog inte vara straff. Det är mjukglass på den, säger John Guidetti i halvtid.

Hammarby fortsatte att trycka på i den andra halvleken. I en sekvens träffade gästerna både stolpen och ribban inom loppet av några sekunder. Totalt blev det fyra ramträffar för Hammarby i den andra halvleken.

Matchen pågår

Lagens startelvor

Örgryte

Hamus Gustafsson – Christoffer Styffe, Sebastian Lagerlund, Johan Hammar – Adam Andersson, Owen Parker-Price, Benjamin Laturnus, Anton Andreasson – Daniel Paulson, Tobias Sana, William Hofvander

Hammarby

Warner Hahn – Hampus Skoglund, Victor Eriksson, Frederik Winther, Noah Persson – Frank Adjei, Markus Karlsson, Oscar Johansson Schellhas – Montader Madjed, Paulos Abraham, Victor Lind