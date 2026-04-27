JUST NU: Sirius jagar kvittering
BK Häcken tar emot IK Sirius.
Det står 2–1 till hemmalaget.
Under måndagen tar BK Häcken emot serieledande IK Sirius på Nordic Wellness Arena på Hisingen.
Uppsalaklubben hade inför mötet vunnit de fyra inledande matcherna i allsvenskan medan hemmalaget Häcken vunnit två och kryssat två.
När matchen väl var igång tog Häcken ledningen. I den 25:e minuten satte Mikkel Rygaard 1–0 från distans och knappa kvarten senare utökade Gustav Lindgren till 2–0.
Strax innan halvtid lyckades Sirius svara med en reducering av Robbie Ure.
– Inte bra, vi tillåter dem spela mycket. Det är ett bra lag, speciellt på hemmaplan, och deras kombinationsspel skapar problem för oss. Nästa halvlek måste bli bättre, säger Ure i paus i TV4:s sändning.
Matchen pågår.
