JUST NU: Sirius jagar kvittering

BK Häcken tar emot IK Sirius.

Det står 2–1 till hemmalaget.

Foto: Bildbyrån

Under måndagen tar BK Häcken emot serieledande IK Sirius på Nordic Wellness Arena på Hisingen.

Uppsalaklubben hade inför mötet vunnit de fyra inledande matcherna i allsvenskan medan hemmalaget Häcken vunnit två och kryssat två.

När matchen väl var igång tog Häcken ledningen. I den 25:e minuten satte Mikkel Rygaard 1–0 från distans och knappa kvarten senare utökade Gustav Lindgren till 2–0.

Strax innan halvtid lyckades Sirius svara med en reducering av Robbie Ure.

– Inte bra, vi tillåter dem spela mycket. Det är ett bra lag, speciellt på hemmaplan, och deras kombinationsspel skapar problem för oss. Nästa halvlek måste bli bättre, säger Ure i paus i TV4:s sändning.

Matchen pågår.