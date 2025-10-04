Mjällby-matchen spelas som planerat

Mjällby kan säkra SM-guld den här helgen.

Först väntar en match mot Elfsborg hemma på Strandvallen.

Foto: Bildbyrån

Mjällby AIF har haft en succésäsong i allsvenskan och toppar tabellen med elva poäng före tvåan Hammarby. Inför helgens omgång har Blekingeklubben möjlighet att säkra allsvenskt guld.

Om Maif vinner mot Elfsborg och Hammarby tappar poäng i sin match mot Blåvitt står det klart att Mjällby är allsvenska mästare 2025. Inför matchen har det varit osäkert huruvida matchen skjuts upp eller inte på grund av stormen Amy som har dragit in över Sverige.

Enligt SVT har domarna givit klartecken och matchen kan spelas som vanligt. Även Mjällbys säkerhetsansvarige Selma Ernstrand meddelar att det blir avspark 15.00, enligt SVT.

När elvorna presenterades stod det klart att kaptenen Jesper Gustavsson missar matchen på grund av sjukdom och 17-årige Romeo Leandersson får förtroende från start.

Startelvor:

Mjällby: Törnqvist – Iqbal, Norén, Pettersson – Johansson, Stavitiski, Gustafson, Leandersson – Stroud, Manneh, Bergström

Elfsborg: Pettersson – Wikström, Ibrahim, Granli, Aronsson – B. Zeneli, Wenderson – Hedlund, Magnusson, A. Zeneli – Östman