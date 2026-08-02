JUST NU: Så startar AIK och Örgryte

AIK tar emot Örgryte IS hemma på Strawberry Arena.

Matchen startar klockan 16.30.

Foto: Bildbyrån

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AIK har gått starkt sedan återstarten och under söndagen ställs de mot nästjumbon Örgryte IS hemma på Strawberry Arena. ”Gnaget” tampas med flera skadade spelare där bland annat Axel Kouame och Taha Ayari saknas.

Nu har startelvorna presenterats och AIK-tränaren José Riveiro samt Örgrytes dito Andreas Holmberg ställer upp med följande spelare.

Startelvor:

AIK:Nordfeldt- Bergquist, Matthys, Papagiannopoulos, Thychosen – Besirovic, Mujanic, Järeteg, Hove – Filling, Andersson

Örgryte: Gustafsson – Parker, Styffe, Dyrestam, Lagerlund – Sana, Laturnus, Parker-Price – Hofvander, Christoffersson, Paulson