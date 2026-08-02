Uppgifter: Lukaku aktuell för ny klubb

Romelu Lukaku, 33, kan byta klubb.

Enligt uppgifter jagas han av Atlanta United i USA.

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Romelu Lukakus kontrakt med Napoli löper ut nästa sommar. Redan nu har den belgiske forwarden börjat kopplas ihop med en flytt från Serie A-klubben.

Enligt transferjournalisten Sacha Tavolieri vill MLS-klubben Atlanta United värva Romelu Lukaku. Journalisten uppger att klubben visar starkt intresse för 33-åringen.

Tavolieri skriver vidare att det finns en pågående diskussion om personliga villkor.

Lukaku drogs med skador förra säsongen och noterades för endast fem ligaframträdanden.