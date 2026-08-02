Så startar BP och Malmö FF

Brommapojkarna tar emot Malmö FF.

Nu har startelvorna presenterats.

Foto: Bildbyrån

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Malmö FF jagar en seger efter att kryssat och förlorat i den två senaste matcherna. Under söndagen gästar de Brommapojkarna på Grimsta i Stockholm.

Malmö FF:s tränare Gaute Helstrup väljer att göra två förändringar från matchen mot Elfsborg. Avstängde Malte Pålsson ersätts av Bleon Kurtulus samtidigt som Theodor Lundbergh ratas och in går Kenan Busuladzic.

BP-tränaren Ulf Kristiansson ställer upp med en förändrad elva från den senaste matchen mot Bajen. Elton Hedström, Atle Wahlund och Lukas Björklund ersätts av Obilor Okeke, Oliver Berg och David Isso.

Matchen startar 14.00.

Startelvor:

IF Brommapojkarna: Cavallius – Strand, Simpson, Troelsen, Zandén – Derbali, Barslund – Okeke, Berg, Oppong – Isso

Malmö FF: Olsen – Stryger, Djuric, Kurtulus, Åstrand John – Busuladzic, Rosengren, Skogmar – Haksabanovic, Botheim, Höög