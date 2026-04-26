JUST NU: Så startar Djurgården och Hammarby i derbyt

Årets första Stockholmsderby i allsvenskan är här.

Djurgården tar emot Hammarby i den femte omgången.

Nu har startelvorna kommit.

Allsvenskans femte omgång kickar i gång med ett Stockholmsderby mellan Djurgården och Hammarby på 3 Arena.

Lagen möttes så sent som i mars i svenska cupens kvartsfinal. Hammarby vann då med 1–0 efter ett sent avgörande från Paulos Abraham.



När startelvorna presenterades kan man konstatera att Djurgården gör några förändringar. Bland annat startar Jacob Une och Hampus Finndell igen efter att ha varit utanför elvan senast mot Elfsborg. Även Hammarby ändrar i sin startelva. Montader Madjed är tillbaka i elvan och Ibrahima Fofana tar plats i backlinjen.

Startelvor:

Djurgården: Rinne – Johansson, Tenho, Une, Larsson – Finndell, Siltanen, Langhoff – Åslund, Hegland, Lien.

Hammarby: Hahn – Skoglund, Eriksson, Fofana, Winther – Karlsson, Johansson Schellhas – Madjed, Besara, Lind – Abraham



