JUST NU: Så startar Djurgården och HBK
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Djurgården tar emot Halmstads BK under måndagskvällen.
Nu har startelvorna presenterats.
Djurgården inledde den allsvenska återstarten med en klar seger borta mot BK Häcken. Under måndagskvällen tar ”Blåränderna” emot Halmstads BK, på 3Arena i Stockholm. HBK ligger sist i tabellen inför drabbningen medan Dif huserar på en niondeplats.
Inför matchen saknas Djurgårdens mittback Mikael Marqués på grund av avstängning. Detsamma gäller HBK-kuggen André Boman, som ersätts av Oliver Kapsimalis.
Djurgårdens tränare Jani Honkavaara väljer att starta med Daniel Stensson i stället för Matias Siltanen. Den finske talangen har på senare tid ryktats bort från Dif samtidigt som han återfinns på bänken.
Matchen startar klockan 19:00.
Startelvor:
Djurgårdens IF: Rinne – Johansson, Tenho, Une, Larsson – Finndell, Stensson – Åslund, Hegland, Fallenius – Lien
Halmstads BK: Rönning – Gregor, Schyberg, Tougjas, Kaib – Allansson, Ascone – Kapsimalis, Arvidsson, Carneil – Faraj
Den här artikeln handlar om: