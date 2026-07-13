JUST NU: Så startar Djurgården och HBK

Djurgården tar emot Halmstads BK under måndagskvällen.

Nu har startelvorna presenterats.

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Djurgården inledde den allsvenska återstarten med en klar seger borta mot BK Häcken. Under måndagskvällen tar ”Blåränderna” emot Halmstads BK, på 3Arena i Stockholm. HBK ligger sist i tabellen inför drabbningen medan Dif huserar på en niondeplats.

Inför matchen saknas Djurgårdens mittback Mikael Marqués på grund av avstängning. Detsamma gäller HBK-kuggen André Boman, som ersätts av Oliver Kapsimalis.

Djurgårdens tränare Jani Honkavaara väljer att starta med Daniel Stensson i stället för Matias Siltanen. Den finske talangen har på senare tid ryktats bort från Dif samtidigt som han återfinns på bänken.

Matchen startar klockan 19:00.

Startelvor:

Djurgårdens IF: Rinne – Johansson, Tenho, Une, Larsson – Finndell, Stensson – Åslund, Hegland, Fallenius – Lien

Halmstads BK: Rönning – Gregor, Schyberg, Tougjas, Kaib – Allansson, Ascone – Kapsimalis, Arvidsson, Carneil – Faraj