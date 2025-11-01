JUST NU: Så startar Häcken och MFF

BK Häcken tar emot Malmö FF under lördagen.

Matchen drar i gång 15.00.

Så ställer lagen upp.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskans näst sista omgång drar i gång. Under lördagen tar BK Häcken emot Malmö FF på Bravida arena.

Hemmalaget från Hisingen ligger i mitten av tabellen och har inte mycket att spela för medan MFF behöver ta tre poäng för att ha en chans att ta sig vidare till Europaspel.

Inför matchen var det fyra MFF-spelare som saknades under fredagens träning. När väl elvorna presenterades gjorde tränaren Anes Mravac flera ändringar jämfört med matchen mot Hammarby. Pontus Jansson är avstängd och ersätts av Jens Stryger Larsen. Gabriel Busanello, Kenan Busuladzic och Emanuel Ekong ersätter Martin Olsson, Oscar Lewicki och Daniel Gudjohnsen.

Hemmalaget Häcken ställer upp med liknande elva som mot AIK. Den enda skillnaden är att Adrian Svanbäck ersätts av Amor Layouni.

Matchen startar 15.00

Startelvor:

BK Häcken: Berisha – Lindberg, Samuelsson, Helander, Lundqvist – Leach Holm, Gustafson – Layouni, Rygaard, Dahbo – Brusberg

Malmö FF: Olsen – Karlsson, Stryger, Rösler, Busanello – Skogmar, Busuladzic, Rosengren – Ekong, Haksabanovic, Bolin