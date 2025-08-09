JUST NU: Så startar Halmstad och Sirius

Bottenmöte i allsvenskan.

Halmstads BK tar emot Sirius under lördagen.

Så ställer lagen upp.

Både Halmstads BK och IK Sirius ligger på den undre halvan av den allsvenskan tabellen inför lördagens möte. HBK kommer senast från att ha snott ett poäng borta mot Djurgården samtidigt som Sirius kryssade mot Öster.

Nu ställs de båda lagen mot varandra på Örjans Vall.

För HBK missar anfallsstjärnan Yannick Agnero matchen efter att ha dragit på sig för många varningar. Han ersättas av Ludvig Arvidsson.

I Sirius vilas anfallsstjärnan Robbie Ure och ersätts av Isak Bjerkebo.

Matchen startar 17.30

Startelvor:

Halmstads BK: Erlandsson – Wallentin, Gregor, Kurtulus – Boman, Allansson, Mäenpää, Granath – Arvidsson, Mohammed, Eyjolfsson.

IK Sirius: Celic – Castegren, sandberg, Anker, krusnell – Heier, Lindberg – Bjerkebo, Svensson, Persson – Walta