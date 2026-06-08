Heerenveen bekräftar: Nobbat bud på Marcus Linday

Marcus Linday fortsätter att vara eftertraktad på transfermarknaden.

Nu bekräftar Heerenveen att klubben har tackat nej till ett bud från portugisiska Braga.

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Under helgen rapporterade transferjournalisten Fabrizio Romano att Braga lagt ett bud på Marcus Linday värt omkring fem miljoner euro, motsvarande ca 54 miljoner kronor.

Nu uppger Voetbal International att Heerenveen har avvisat erbjudandet. Klubbens tekniske direktör Johan Hansma bekräftar att ett bud inkommit, men menar att summan var lägre än vad som tidigare rapporterats.

– Jag har ingen aning om de kommer tillbaka, säger Hansma till sajten.

Den tidigare Västerås SK-mittfältaren anslöt till Heerenveen i januari 2025 .Totalt har Linday noterats för 54 matcher och tre mål i den nederländska klubben.