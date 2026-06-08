Uppgifter: Arsenal överens med ”underbarnet”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Arsenal ser ut att värva från Leicester City.
Premier League-mästarna ska vara överens med 16-årige Jeremy Monga, enligt uppgifter.
Arsenal är nära att värva från Leicester City. Den italienska transferjournalisten Nicolo Schira uppger att ”Gunners” är nära en transfer med den 16-årige yttern Jeremy Monga.
Arsenal och Monga ska vara överens om de personliga villkoren. Nu väntar Premier League-mästarna på att Leicester ska godkänna affären.
Monga skrev A-lagskontrakt med Leicester som 15-åring och noterades för ett mål och två assist på 30 matcher den gångna säsongen. Schira beskriver talangen som ett ”underbarn” som redan hunnit representera Englands ungdomslandslag.
Den här artikeln handlar om: