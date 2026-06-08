Uppgifter: Arsenal överens med ”underbarnet”

Arsenal ser ut att värva från Leicester City.

Premier League-mästarna ska vara överens med 16-årige Jeremy Monga, enligt uppgifter.

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Arsenal är nära att värva från Leicester City. Den italienska transferjournalisten Nicolo Schira uppger att ”Gunners” är nära en transfer med den 16-årige yttern Jeremy Monga.

Arsenal och Monga ska vara överens om de personliga villkoren. Nu väntar Premier League-mästarna på att Leicester ska godkänna affären.

Monga skrev A-lagskontrakt med Leicester som 15-åring och noterades för ett mål och två assist på 30 matcher den gångna säsongen. Schira beskriver talangen som ett ”underbarn” som redan hunnit representera Englands ungdomslandslag.