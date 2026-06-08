Uppgifter: Ny spricka i Frankrike – Mbappé missnöjd med förbundet

Bara dagar före VM-premiären rapporteras motsättningar inom det franska landslaget.

Enligt uppgifter är flera spelare, däribland Kylian Mbappé, missnöjda med hur fotbollsförbundet har använt deras bilder i en reklamkampanj för ett spelbolag.

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Frankrikes VM–uppladdning uppges ha fått en störning.

Enligt den franska tidningen L’Équipe råder det missnöje bland flera landslagsspelare efter att deras porträtt använts i marknadsföring för spelbolaget Betclic, som är en av det franska fotbollsförbundets sponsorer.

I centrum för kritiken står Kylian Mbappé och Rayan Cherki. De menar att bilder från en landslagssamling användes i reklamkampanjen utan att spelarna informerades om syftet i förväg.

Spelarna hänvisar till ett avtal med förbundet som reglerar hur sponsorer får använda deras namn och bilder. Enligt deras uppfattning har överenskommelsen inte följts i det aktuella fallet.

Mbappé har tidigare varit tydlig med sin inställning till reklam för spelbolag. Han har vid flera tillfällen lyft fram de sociala konsekvenserna av spelberoende.



Konflikten kommer dessutom i ett läge där relationen mellan spelarna och förbundet redan uppges vara ansträngd. Tidigare under våren har det rapporterats om oenighet kring bland annat bonusavtal efter VM och fördelningen av biljetter till familj och vänner under mästerskapet.

Trots irritationen ska spelarna ha kommit överens om att undvika offentliga konflikter under pågående VM-uppladdning.