Málaga ett steg närmare La Liga – vann mot Las Palmas

Málaga skaffade sig ett starkt utgångsläge i kvalet till La Liga under söndagskvällen.

David Larrubias mål i andra halvlek säkrade en 1–0-seger borta mot Las Palmas i det första semifinalmötet.

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Málaga tog ett viktigt steg mot en plats i nästa säsongs La Liga efter att ha besegrat Las Palmas med 1–0 på bortaplan i den första semifinalen i kvalspelet.

Efter en mållös första halvlek var det hemmalaget som inledde den andra halvleken starkast. Trots det var det Málaga som skulle få utdelning.

I den 57 minuten spelade Dani Lorenzo fram David Larrubia i straffområdet. Yttern tog emot bollen och placerade säkert in matchens enda mål.

Las Palmas försökte därefter forcera fram en kvittering, men Málaga försvarade sig disciplinerat och skapade samtidigt flera farliga omställningar. Gästerna var dessutom nära att utöka ledningen på stopptid, men målvakten Horkas stod för en viktig räddning.

Málaga höll undan och tar därmed med sig en knapp men värdefull ledning inför returmötet.