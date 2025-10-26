Så startar IK Sirius och Elfsborg

IK Sirius tar emot Elfsborg hemma på Studenternas.

Avspark 14.00.

Se startelvorna nedan.



Hemmalaget jagar viktiga poäng i kampen för att säkra nytt allsvenskt kontrakt. Sirius har möjlighet att säkra det allsvenska kontraktet redan i dag. För att det ska bli verklighet krävs. Vid oavgjort resultat får Uppsalalaget en ny chans att avgöra saken i nästa omgång, då man ställs mot IFK Norrköping på bortaplan.



Startelvor:





Sirius: Celic – Rönlöf Castegren, Sandberg, Anker, Krusnell – Heier, Lindberg – Bjerkebo, Walta, Persson – Ure



Elfsborg: Petterson – Wikström, Buhari, Granli, Hult – Magnusson, Olsson – Sigurpalsson, Hellemaa, Zeneli – Silverholt



