Så startar IK Sirius och Elfsborg
IK Sirius tar emot Elfsborg hemma på Studenternas.
Avspark 14.00.
Se startelvorna nedan.
IK Sirius tar emot Elfsborg hemma på Studenternas under söndagseftermiddagen.
Hemmalaget jagar viktiga poäng i kampen för att säkra nytt allsvenskt kontrakt. Sirius har möjlighet att säkra det allsvenska kontraktet redan i dag. För att det ska bli verklighet krävs. Vid oavgjort resultat får Uppsalalaget en ny chans att avgöra saken i nästa omgång, då man ställs mot IFK Norrköping på bortaplan.
Startelvor:
Sirius: Celic – Rönlöf Castegren, Sandberg, Anker, Krusnell – Heier, Lindberg – Bjerkebo, Walta, Persson – Ure
Elfsborg: Petterson – Wikström, Buhari, Granli, Hult – Magnusson, Olsson – Sigurpalsson, Hellemaa, Zeneli – Silverholt
