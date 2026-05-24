JUST NU: Så startar Malmö FF och VSK

Malmö FF tar emot Västerås SK.

Så startar lagen.

Under söndagen ställs Malmö FF mot Västerås SK hemma på Eleda stadion. MFF jagar poäng efter att ha förlorat tre raka matcher i allsvenskan. Samtidigt vill VSK ta med sig en seger hem för att klättra uppåt i tabellen.

MFF-tränaren Miguel Angel Ramirez och VSK:s dito Alexander Rubin väljer att ställa upp med följande lag.

Matchen startar 16.30.

Startelvor:

Malmö FF: Dahlin – Stryger, Rösler, Kurtulus, Åstrand John – Skogmar, Rosengren, Karabelyov, Lundbergh – Haksabanovic, Botheim

Västerås SK: Jäger – H. Magnusson, Bonde, Wernersson – Gefvert, Hellisdal, Diagne, Baggesen – J. Magnusson, Ladefoged, Gunnarsson