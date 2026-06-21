TV-guide: Var du kan se Uruguay – Kap Verde

Uruguay möter Kap Verde den 22 juni i VM 2026.

Här hittar du information om tv-kanal, streaming och avsparkstid i Sverige.

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Uruguay och Kap Verde möts i gruppspelet i VM 2026 natten till den 22 juni. Matchen spelas på Hard Rock Stadium i Miami och kan få stor betydelse för kampen om avancemang till slutspelet.

För dig som undrar var kan man se Uruguay mot Kap Verde har vi samlat all information om tv-sändning, streaming och avsparkstid.

Arena: Hard Rock Stadium, Miami

Hard Rock Stadium, Miami Datum: 22 juni 2026

22 juni 2026 Avsparkstid: 00:00

00:00 TV-kanal: TV4

TV4 Streaming: TV4 Play

Uruguay mot Kap Verde – vad kan man förvänta sig?

Match Uruguay mot Kap Verde ser på förhand ut att bli en intressant drabbning. Uruguay har etablerat sig i toppen av gruppen och kommer från flera stabila prestationer under VM-turneringen. Samtidigt har Kap Verde imponerat med sitt organiserade spel och visat att laget kan utmana mer meriterade nationer.

Uruguay väntas ta initiativet genom sitt starka mittfält och sin internationella erfarenhet. Kap Verde lär däremot försöka utnyttja sin snabbhet i omställningarna och sätta press på motståndarna när möjligheterna uppstår.

Med viktiga poäng på spel finns alla förutsättningar för en underhållande VM-match.