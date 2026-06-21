Uppgifter: Leeds intresserade av Brandt

Julian Brandt har lämnat Borussia Dortmund.

Nu är Leeds intresserade av att värva Brandt.

Det uppger Yorkshire Evening Post.

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I mars stod det klart att Julian Brandt lämnar Borussia Dortmund när hans kontrakt löper ut den 30 juni.

Den 30-årige mittfältaren har sedan dess kopplats samman med flera storklubbar. Både Barcelona och Arsenal nämndes tidigt som möjliga destinationer, och senare rapporterades även Roma vara intresserat.

Efter en tids tystnad kring framtiden uppges nu en ny klubb ha gett sig in i jakten. Enligt Yorkshire Evening Post undersöker Leeds möjligheten att värva den tyske mittfältaren på fri transfer.

Brandt anslöt till Dortmund från Bayer Leverkusen sommaren 2019 och hann göra 307 framträdanden för klubben under sina sex år i gulsvart.