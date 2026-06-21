Uppgifter: Gakpo byter Liverpool mot Tottenham

Cody Gakpo kan byta Liverpool mot Tottenham.

Det kommer enligt uppgifter från Nicolo Schira snart ske.

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En sådan övergång kan nu vara på väg att bli verklighet för Cody Gakpo.

Enligt transferjournalisten Nicolo Schira är Tottenham, under ledning av tränaren Roberto De Zerbi, intresserat av att värva den nederländske landslagsstjärnan. Gakpo visade nyligen fin form genom att göra två mål i Nederländernas 5–1-seger mot Sverige.

Uppgifter gör gällande att Spurs förbereder ett attraktivt erbjudande till Liverpool. Klubben ska även vara beredd att erbjuda Gakpo en framträdande roll i laget samt ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2031. Samtal mellan parterna uppges redan ha inletts.

Den 27-årige anfallaren anslöt till Liverpool från PSV Eindhoven i januari 2023 och har kontrakt med Merseysideklubben till 2030. Under den gångna säsongen noterades han för nio mål och sex assist på 52 tävlingsmatcher för ”The Reds”.