VM-matcher i natt: Kan Vozinha bli hjälte igen?

VM-matcher står på nattens schema.

Här är förutsättningarna, avsparkstiderna och det viktigaste att veta inför nattens drabbningar.

Foto: Bildbyrån

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Så spelas VM inatt

Inatt spelar Belgien mot Iran, Uruguay mot Kap Verde och Nya Zeeland mot Egypten när fler grupper närmar sig avgörande.

Belgien – Iran

Arena: Los Angeles Stadium, USA

Los Angeles Stadium, USA Datum: 21 juni

21 juni Avsparkstid: 21:00 (svensk tid)

21:00 (svensk tid) Streaming: TV4 Play

Uruguay – Kap Verde

Arena: Miami Stadium, USA

Miami Stadium, USA Datum: 22 juni

22 juni Avsparkstid: 00:00 (svensk tid)

00:00 (svensk tid) Streaming: TV4 Play

Nya Zeeland – Egypten

Arena: BC Place Vancouver, Kanada.

BC Place Vancouver, Kanada. Datum: 22 juni

22 juni Avsparkstid: 03:00 (svensk tid)

03:00 (svensk tid) Streaming: TV4 Play

Förutsättningar

Belgien och Iran går in i den andra gruppspelsomgången i grupp G med viktiga poäng på spel. Belgien spelade 1–1 mot Egypten i premiären medan Iran kryssade 2–2 mot Nya Zeeland. En seger här skulle ge vinnaren ett utmärkt utgångsläge inför den avslutande gruppspelsmatchen.

Uruguay jagar sin första seger i grupp H efter 1–1 mot Saudiarabien i premiären. Kap Verde stod för en stark insats och spelade 0–0 mot Spanien, vilket visade att laget kan utmana de större nationerna. Matchen kan bli avgörande för båda lagens chanser att nå slutspelet.

Nya Zeeland och Egypten ställs mot varandra i en viktig grupp G-match efter att båda spelat oavgjort i premiären. Nya Zeeland fick med sig 2–2 mot Iran medan Egypten tog en poäng mot favorittippade Belgien. Med tanke på tabelläget kan tre poäng här bli avgörande i kampen om avancemang.

Håll ett öga på

Kan Josimar Dias stå för en ny galen insats i Kap Verdes mål? Det tror jag. Håll koll på 40-åringen som blivit en av de största namnen under mästerskapet och stå för en större heroisk insats som kan leda till slutspel.

Matchen i matchen

Uruguays anfall mot Kap Verdes försvar blir en av nattens mest intressanta dueller. Sydamerikanerna är pressade att ta tre poäng efter krysset mot Saudiarabien i premiären, medan Kap Verde kommer från en imponerande insats där laget höll nollan mot Spanien. Om Kap Verde lyckas stå emot det uruguayanska trycket under den första timmen kan frustrationen börja smyga sig in hos favoriten och då öppnas möjligheten för ännu en skräll i grupp H.