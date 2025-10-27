Så startar MFF och Hammarby

Stormöte i allsvenskan.

Malmö FF tar emot Hammarby på Eleda stadion.

Så startar lagen.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF har haft en svajig säsong. Skånelaget ligger på en sjätteplats inför måndagens match mot Hammarby. Bajen har redan säkrat Europaplats och kan inte vinna allsvenskan. Det har Mjällby redan gjort.

Samtidigt står viktiga poäng på spel för MFF då en seger skulle innebära att de har chansen att ta en tredjeplats. Detta förutsatt att Gais tappar poäng i sin match mot Brommapojkarna.

MFF-tränaren Anes Mravac gör fyra förändringar jämfört med matchen mot Dinamo Zabreb. In går Robin Olsen, Martin Olsson, Adrian Skogmar och Daniel Gudjohnsen som ersätter Melker Ellborg, Gabriel Busanello, Kenan Busuladzic och Emmanuel Ekong. Strax innan avspark meddelade MFF att Stefano Vecchia som fanns med på bänken utgår från truppen på grund av skadekänning. Han ersätts av Theodor Lundbergh.

Hammarbys tränare Kim Hellberg ställer upp med liknande elva från deras match mot AIK. Enda skillnaden är att Hampus Skoglund går in i elvan i stället för Ibrahima Fofana.

Matchen startar 19.10

Startelvor:

Malmö FF: Olsen – Stryger Larsen, Jansson, Rösler, Olsson – Rosengren, Lewicki – Bolin, Skogmar, Haksabanovic – Gudjohnsen

Hammarby: Hahn – Skoglund, Vagic, Eriksson, Winther – Karlsson, Tekie, Besara – Madjed, Abraham, Lahdo