Så startar Peking och Hammarby

IFK Norrköping tar emot Hammarby.

Matchen startar klockan 16:30.

Video FD Möter Martin Falk – ”Vi måste bygga en tro igen”

Under söndagseftermiddagen gästas den allsvenska elvan IFK Norrköping av andraplacerade Hammarby hemma på Platinumcars arena i Norrköping.

Gästerna måste vinna för att haka på serieledande Mjällby AIF i toppen. Samtidigt riskerar ”Peking” att bli neddragna i en bottenstrid om en seger mot Hammarby inte inkasseras.

Hammarby-tränaren Kim Hellberg väljer att bänka Hampus Skoglund som ersätts av Ibrahima Fofana. Där till börjar anfallaren Jusef Erabi på bänken och Sebastian Tounekti ersätter honom.

Startelvor:

IFK Norrköping:

D. Andersson – Neffati, Sögaard, Watson, Baggesen – Höög Jansson, Traustason, Å. Andersson – Moberg Karlsson, Nyman, Sigurgeirsson.

Hammarby IF:

Hahn – Fofana, Eriksson, Vagic, Pinas – Tekie, Karlsson, Besara – Madjed, Tounekti, Abraham.