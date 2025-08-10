Så startar Peking och Hammarby
IFK Norrköping tar emot Hammarby.
Matchen startar klockan 16:30.
Under söndagseftermiddagen gästas den allsvenska elvan IFK Norrköping av andraplacerade Hammarby hemma på Platinumcars arena i Norrköping.
Gästerna måste vinna för att haka på serieledande Mjällby AIF i toppen. Samtidigt riskerar ”Peking” att bli neddragna i en bottenstrid om en seger mot Hammarby inte inkasseras.
Hammarby-tränaren Kim Hellberg väljer att bänka Hampus Skoglund som ersätts av Ibrahima Fofana. Där till börjar anfallaren Jusef Erabi på bänken och Sebastian Tounekti ersätter honom.
Matchen startar 16:30.
Startelvor:
IFK Norrköping:
D. Andersson – Neffati, Sögaard, Watson, Baggesen – Höög Jansson, Traustason, Å. Andersson – Moberg Karlsson, Nyman, Sigurgeirsson.
Hammarby IF:
Hahn – Fofana, Eriksson, Vagic, Pinas – Tekie, Karlsson, Besara – Madjed, Tounekti, Abraham.
