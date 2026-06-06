Portugal vann genrepet – efter storbråk

Portugal slog Chile med 2–1 i VM-genrepet.

Rafael Leão fick ett rött kort efter att ha hamnat i luven på Ivan Roman.

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Med bara dagar kvar till VM ställdes Portugal mot Chile i en träningslandskamp.

Portugiserna var nära att ta ledningen efter knappa tio minuter när Rafael Leão träffade stolpen. Samma spelare skulle bli inblandad i en helt annan situation senare.

Det var strax innan halvtid som flera spelare hamnade i bråk. Leão och Chiles Ivan Roman började knuffa på varandra och efter att Roman fallit till marken fick Leão syna det röda kortet, detsamma gällde Roman.

I den andra halvleken kopplade Portugal greppet om matchen och vann med 2–1 efter att Goncalo Guedes och Bruno Fernandes stått för två mål. Chile reducerade sent genom Lucas Cepeda.

Portugal inleder VM mot Kongo-Kinshasa den 17 juni.