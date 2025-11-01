Så startar Peking och Sirius i Norrköping

IFK Norrköping är pressade att vinna hemma mot IK Sirius.

Detta samtidigt som bortalaget är inne i en fin formkurva.

Matchen har avspark klockan 17.30.

Foto: Bildbyrån

Med 28 omgångar spelade av allsvenskan befinner sig IFK Norrköping på en 13:e-plats i allsvenskan med tre poäng ner till kvalplats.

IK Sirius har i sin tur inte förlorat på tre matcher och har säkrat spel i nästa års upplaga av allsvenskan med sin tiondeplats.

Under lördagskvällen ställs de två lagen mot varandra på Platinum Cars arena i Norrköping.

Med en timme kvar till avspark står det klart att hemmalaget har valt att göra två förändringar. Detta då Anton Eriksson har ersatt Amadeus Söögard och Åke Andersson ersatt Tim Prica. Sirius ställer upp med samma lag som i matchen mot Elfsborg.

Startelvor:

IFK Norrköping: Andersson; Neffati, Eriksson, Watson, Baggesen – Höög Jansson, Fransson, Traustason – Andersson, Nyman, Sigurgeirsson.

IK Sirius: Celic; Krusnell, Anker, Sandberg, Rönnlöf Castegren – Lindberg, Heier – Bjerkebo, Walta, Persson – Ure.