Dubbla allsvenska debutanter i Halmstads BK

Under söndagen tar IK Sirius mot Halmstads BK på Studenternas IP.

Detta i den sjätte omgången av allsvenskan.

Matchen har avspark 16.30.

IK Sirius tar emot Halmstads BK under söndagen i en tidig bottenkamp.



Under de fem första omgångarna av allsvenskan står hemmalaget på fyra inspelade poäng, efter att ha tagit sin enda seger i premiäromgången.



HBK står i sin tur på tre poäng, efter att ha besegrat Östers IF i den tredje omgången.



När startelvorna presenterades stod det bland annat klart att HBK slänger in två debutanter i form av Aleksander Damjanovic Nilsson och Ludvig Arvidsson.



Startelvor:



IK Sirius: Diawara; Mamatsashvili, Anker, Sandberg, Voelkerling Persson – Wikman, Walta, Heier – Bjerkebo, Ure, Persson.



Halmstads BK: Rönning; Wallentin, Gregor, Kurtulus, Granath – Allansson, Damjanovic Nilsson, Friberg – Mohammed, Arvidsson, Agnero.