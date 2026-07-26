JUST NU: Gör startdebut för Hammarby

Hammarby reser norrut i Stockholm för att möta Brommapojkarna.

Då får Waylon Renecke göra sin stardebut.

Se elvorna här nedan!

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

Hammarby är allt jämnt obesegrade under den nya tränaren Henrik Rydström. Laget har tre raka segrar i allsvenskan samt ett kryss hemma mot Anderlecht i Europa League-kvalet bakom sig.

Under söndagen ställs Södergänget mot Brommapojkarna, som har en betydligt tyngre period i ryggen. BP har fem raka matcher utan seger och vi får backa till den 22 maj för att hitta den senaste viktorian för de rödsvarta.

BP gör tre förändringar från förlusten mot IFK Göteborg senast. Avstängda Mads Hansen och Oliver Berg ersätts av Atle Wahlund och Elton Hedström. Även Jordan Simpson går in i elvan istället för Oskar Cotton

Bortlaget Hammarby gör också tre förändringar från Europa-matchen mot Anderlecht i torsdags. Frank Adjei, Ibrahima Fofana och Waylon Renecke tar plats i elvan. Den senare gör därmed sin första match från start från i Bajen.

Lagens startelvor

Brommapojkarna

Leo Cavallius – Ramsus Örgvist, Jordan Simpson, Andreas Troelson, Olvier Zandén – Simon Strand, Kaare Barslund – Elton Hedström, Atle Wahlund, Sion Oppong – Lukas Björklund

Hammarby

Warner Hahn – Hampus Skoglund, Ibrahima Fofan, Frederik Winther, Waylon Renecke – Markus Karlsson, Tesfaldet Tekie – Montader Madjed, Frank Adjei, Victor Lind – Paulos Abraham

Matchen har avspark klockan 14:00.