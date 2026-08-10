JUST NU: Västerås vinner mot Djurgården
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Förra veckan vann Djurgården med 6–0.
Nu kunde VSK visa att de är svåra på hemmaplan.
Hemmalaget vann med 1–0.
För en vecka sedan kunde Djurgården krossa Västerås med hela 6–0. Nu ställs lagen mot varandra igen – den här gången på Hitachi Energy Arena.
När Djurgårdens startelva presenterades stod det klart att tränaren Jani Honkavaara väljer att mönstra samma elva som i storsegern senast.
Samtidigt finns ett par nyheter på bänken. Daniel Stensson är tillbaka i truppen efter sin skada, medan nyförvärvet Daryl Tschoumy-Nana gör sin första truppmedverkan. Även nye reservmålvakten Lukas Jonsson finns med för första gången.
Det blev bara et mål i matchen. Bonaventure Lendambi gjorde mål efter 24 minuter och blev stor hjälte när VSK vann mot tabelltrea Djurgården.
Miro Tenho drog på sig ett kort och missar därmed helgens derby.
Startelvor:
Västerås SK: Jäger – Magnusson, Bonde, Keita – Gefvert, Diagne, Hellisdal, Karlsson – Gunnarsson, Lendambi, Taonsa.
Djurgården: Rinne – Ståhl, Une, Tenho, Larsson – Finndell, Siltanen – Åslund, Hegland, Fallenius – Lien.
Den här artikeln handlar om: