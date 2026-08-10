JUST NU: Västerås vinner mot Djurgården

Förra veckan vann Djurgården med 6–0.

Nu kunde VSK visa att de är svåra på hemmaplan.

Hemmalaget vann med 1–0.

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För en vecka sedan kunde Djurgården krossa Västerås med hela 6–0. Nu ställs lagen mot varandra igen – den här gången på Hitachi Energy Arena.

När Djurgårdens startelva presenterades stod det klart att tränaren Jani Honkavaara väljer att mönstra samma elva som i storsegern senast.

Samtidigt finns ett par nyheter på bänken. Daniel Stensson är tillbaka i truppen efter sin skada, medan nyförvärvet Daryl Tschoumy-Nana gör sin första truppmedverkan. Även nye reservmålvakten Lukas Jonsson finns med för första gången.

Det blev bara et mål i matchen. Bonaventure Lendambi gjorde mål efter 24 minuter och blev stor hjälte när VSK vann mot tabelltrea Djurgården.

Miro Tenho drog på sig ett kort och missar därmed helgens derby.

Startelvor:

Västerås SK: Jäger – Magnusson, Bonde, Keita – Gefvert, Diagne, Hellisdal, Karlsson – Gunnarsson, Lendambi, Taonsa.

Djurgården: Rinne – Ståhl, Une, Tenho, Larsson – Finndell, Siltanen – Åslund, Hegland, Fallenius – Lien.