Eric Björkander klar för Mjällby – blir sportchef

Eric Björkander har fått ett nytt jobb.

Han blir sportchef för Mjällbys akademi.

– Mjällby har haft en stor betydelse för mig under hela min karriär, säger Björkander via klubbens uttalande.

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Eric Björkander har avslutat sin spelarkarriär. Han ska nu bli sportchef för Mjällbys akademi, där han ersätter Jonah Kibirige, som tagit över som assisterande tränare i Brommapojkarna.

Mjällby skriver på sin hemsida att han kommer ha ”övergripande fokus på spelarutveckling och rekrytering, samt att tillsammans med akademins medarbetare fortsätta utveckla en av Sveriges främsta utvecklingsmiljöer.”

Herman Ottosson, chef för utvecklingsmiljöer:

– Vi är väldigt glada över att få välkomna Eric tillbaka till Mjällby. Han känner klubben, vår kultur och vår identitet samtidigt som han kommer in med erfarenheter från elitfotboll på hög nivå, både i Sverige och utomlands. Det ger honom ett perspektiv som kommer att bli värdefullt för både våra spelare och våra tränare. För oss handlar spelarutveckling om att ge våra spelare de bästa möjliga förutsättningarna att nå sin potential. Eric har själv gjort den resa som många av våra spelare drömmer om. Han vet vilka krav som ställs, vilka utmaningar som väntar och vad som krävs för att ta nästa steg. Den erfarenheten blir ett viktigt komplement till det arbete vi redan bedriver inom akademin.

Eric Björkanders ord:

– Mjällby har haft en stor betydelse för mig under hela min karriär. Här fick jag möjligheten att ta mina första steg mot elitfotbollen, och därför känns det väldigt speciellt att få komma tillbaka i en ny roll. Jag ser fram emot att bidra med mina erfarenheter och tillsammans med alla medarbetare fortsätta utveckla en miljö där spelare och tränare ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas.