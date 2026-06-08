TV: Olise hattrickskytt i Frankrikes VM-genrep
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Det gick inte som de hade tänkt mot Elfenbenskusten.
I dag tog Frankrike en bekväm seger i VM-genrepet mot Nordirland.
Detta efter att Michael Olise gjort hattrick.
VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |
Efter torsdagens 2-1-förlust mot Elfenbenskusten hade Frankrike laddat om inför dagens VM-genrep.
För motståndet stod Nordirland och inför matchen valde förbundskaptenen Didier Deschamps att göra tre förändringar i sin startelva. Detta då stjärnorna, som alla spelade Champions League-final för en dryg vecka sedan, William Saliba, Ousmane Dembélé och Desire Doué spelade från matchminut ett.
Det var dock inte någon av de ovannämnda som skulle ställa sig i rampljuset på Decathlon Arena.
Det skulle Bayern München-stjärnan Michael Olise göra, då han stod för samtliga tre franska mål i 3-1-segern.
Nu väntar VM-premiär för Frankrike om en vecka då man möter Senegal den 16 juni. Efter det väntar matcher mot Irak och Norge.
Den här artikeln handlar om: