TV: Olise hattrickskytt i Frankrikes VM-genrep

Det gick inte som de hade tänkt mot Elfenbenskusten.

I dag tog Frankrike en bekväm seger i VM-genrepet mot Nordirland.

Detta efter att Michael Olise gjort hattrick.

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Efter torsdagens 2-1-förlust mot Elfenbenskusten hade Frankrike laddat om inför dagens VM-genrep.

För motståndet stod Nordirland och inför matchen valde förbundskaptenen Didier Deschamps att göra tre förändringar i sin startelva. Detta då stjärnorna, som alla spelade Champions League-final för en dryg vecka sedan, William Saliba, Ousmane Dembélé och Desire Doué spelade från matchminut ett.

Det var dock inte någon av de ovannämnda som skulle ställa sig i rampljuset på Decathlon Arena.

Det skulle Bayern München-stjärnan Michael Olise göra, då han stod för samtliga tre franska mål i 3-1-segern.

Nu väntar VM-premiär för Frankrike om en vecka då man möter Senegal den 16 juni. Efter det väntar matcher mot Irak och Norge.