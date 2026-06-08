Uppgifter: Juventus ute efter Emiliano Martínez

Juventus ser ut att vilja förstärka sin målvaktspost.

Då har man identifierat Aston Villa-keepern Emiliano Martinez som ett hett alternativ.

Det rapporterar transferspecialisten Fabrizio Romano.

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Under en lång tid har Juventus uppgetts vara nära att knyta till sig Liverpools mångåriga målvakt Alisson Becker.

Däremot ser det inte ut att bli någon flytt för den rutinerade brassen och ”Den gamla damen” har därför behövt undersöka andra alternativ.

En av dessa är Emiliano Martinez, till vardags i Aston Villa. Enligt transferspecialisten Fabrizio Romano har den VM-vinnande argentinaren seglat upp som en prioritet kring värvningar under sommaren och diskussioner ska redan ha påbörjats.

Vidare sägs Tottenham-keepern Vicario vara ett alternativ för Juventus, i det fall att det inte blir någon värvning av ”Dibu” Martinez.

Emiliano Martinez har spelat för Aston Villa sedan säsongen 2020/21 och står noterad för 256 matcher med Birmingham-klubben.