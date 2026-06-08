Starka reaktioner efter Eriksens kollaps: ”Jag blev chockad”

Christian Eriksen kollapsade på planen – för andra gången i sin karriär.

Nu reagerar spelarna i det svenska landslaget på incidenten i Danmark.

– Det är jättetragiskt, säger Elliot Stroud till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Under söndagens träningsmatch mellan Danmark och Ukraina hände det som inte fick hända – igen.

För andra gången i sin karriär föll Christian Eriksen ihop på planen, precis som i matchen mot Finland under EM 2021. Den stora skillnaden denna gång var att 34-åringen har en inopererad ICD-enhet som kan ingripa vid allvarliga hjärtrubbningar, vilket var precis det som hände.

Det var många runt om i fotbollsvärlden som blev tagna av bilderna i Odense. Det svenska landslaget är några av dessa.

– Vi såg det allihopa. Man blir rädd och ledsen när man läser om det, säger Jesper Karlström till Fotbollskanalen och fortsätter:

– När jag läste om det såg jag att det under omständigheterna gått bra. Men det är klart att det inte är kul att höra sådant.

Mjällby-stjärnan Elliot Stroud delar Karlströms känslor.

– Jag blev chockad. Även om han har en historik är det jättetråkigt. Det är inget man önskar se hända på en fotbollsplan oavsett nivå. Det är jättetragiskt, säger han.

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