JUST NU: Gakpo räddade Nederländerna från fiasko mot Uzbekistan

På söndag spelar Nederländerna VM-premiär mot Japan.

I dag såg man ut att åka på en rejäl smäll i genrepet.

Detta fram till den 98:e minuten, då Cody Gakpo avgjorde från straffpunkten.

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Nederländerna har lottats in i samma grupp som Sverige i sommarens VM.

I dag spelade man sin sista träningsmatch inför söndagens premiär mot Japan på AT&T Stadium i Dallas, Texas.

För motståndet stod Uzbekistan som förbereder sig inför nationens första världsmästerskap genom tiderna.

Matchen spelades på Icahn Stadium i New York och innehöll stjärnor som Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Frenkie De Jong, Abdukodir Khusanov och Cody Gakpo.

I en annars tillknäppt match som dominerades av Nederländerna skulle nyss nämnda Gakpo ta ledningen för ”Oranje”. Detta från elva meter, i matchminut 32.

I den andra halvleken tvingades målvakten Bart Verbruggen till byte med en befarad känning. I hans ställe kom Mark Flekken in.

När det endast återstod ett par minuter av matchen fick inbytte Guus Til bollen på handen i utkanten av straffområdet. Efter en längre VAR-granskning tilldömdes Uzbekistan en frispark och Til ett rött kort.

Frisparken var aldrig nära att gå i mål, men kvitteringsmålet skulle komma. Detta i den 92:a minuten, då Igor Sergeev hittade rätt efter en tilltrasslad situation. I den allra sista tilläggsminuten, den 98:e, tilldömdes Nederländerna sin andra straff för dagen. Denna tog Liverpool-stjärnan Gakpo hand om igen och rullade in för 2-1.

Sveriges match mot Nederländerna spelas den 19:e juni, klockan 19.00.