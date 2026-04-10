Kaptenen missar matchen mot Mjällby – har blivit pappa

Daniel Paulson missar matchen mot Mjällby AIF.

Örgryte-kaptenen är nybliven pappa.

I helgen ställs nykomlingarna Örgryte IS mot de regerande allsvenska mästarna Mjällby AIF.

När Öis presenterade sin matchtrupp stod det klart att lagkaptenen Daniel Paulson missar drabbningen. Anledningen är att 30-åringen har blivit pappa.

”Vi vill passa på att gratulera Daniel Paulson, som under natten blivit nybliven pappa. Av den anledningen är han inte tillgänglig för spel och ingår därför inte i truppen till matchen mot Mjällby AIF”, skriver Öis på sin hemsida.

Matchen mellan Mjällby och Öis startar 15.00 på lördagen.