Superdatorns dom: De vinner VM

VM drar i gång under torsdagen.

Inför mästerskapet har superdatorn BETSiE simulerat turneringen miljontals gånger – och pekar uten största favoriterna.

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VM drar i gång imorgon, torsdag, där Mexiko tar emot Sydafrika i premiären. Det är totalt 48 nationer i 12 grupper som ska göra upp om den största titeln i fotboll.

Inför att mästerskapet ska dra i gång har FotbollDirekt tagit hjälp av superdatorn BETSiE för att ta reda på vilket landslag som har störst chans att ta hem hela turneringen.