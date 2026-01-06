Klart: Leach Holm lämnar BK Häcken

Samuel Leach Holm lämnar BK Häcken.

Mittfältaren fortsätter karriären i norska Fredrikstad.

Foto: Bildbyrån



Samuel Leach Holm anslöt till BK Häcken från Djurgårdens IF i augusti 2024. Han hann bland annat med att vinna Svenska Cupen och bidra till klubbens första ligaspel i UEFA Conference League.



Men nu lämnar han klubben. Mittfältaren är klar för norska Fredrikstad.

– Samuel har stått för avgörande insatser både i cupguldet och Conference League-avancemanget. Vi har tillsammans sett över nästa steg i hans karriär och funnit en lösning med Fredrikstad som hans nästa utmaning, säger Martin Ericsson, fotbollschef i BK Häcken, till klubbens hemsida.

Leach Holm själv ser tillbaka på sin tid i Häcken med glädje:

– Från BK Häcken tar jag med mig fantastiska människor, vänner för livet och minnen som cupguld och Europaspel. Att jag fått vinna min första seniora titel är något jag alltid kommer bära med mig. Sättet vi tog den på visar verkligen att kollektivet är det viktigaste. Jag önskar klubben och alla i den all lycka i framtiden.



Till Fredrikstads hemsida säger han följande om det nästa kapitlet i karriären:

– Det känns väldigt kul och inspirerande. Det ska bli jättekul att träffa alla mina nya lagkamrater och komma igång med tester och fotboll på Gran Canaria, säger han.

Leach Holm blev noterad för åtta mål och sju assist på 61 matcher i Hisingen-klubben.