Uppgifter: Everton vill värva Hackney

Everton intensifierar jakten på Hayden Hackney.

Enligt uppgifter förs samtal med Middlesbrough om en övergång för den prisade mittfältaren.

Han sägs själv vara positiv till en flytt.

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Hayden Hackney har varit ett av de mest omskrivna namnen på den engelska transfermarknaden den senaste tiden. Mittfältaren har tidigare kopplats samman med klubbar som Crystal Palace, Manchester United och Nottingham Forest.

Nu rapporterar The Athletic att Everton har inlett förhandlingar med Middlesbrough om en övergång för 23-åringen. Enligt uppgifterna är även spelaren själv intresserad av att ta steget till Premier League-klubben.

Hackney kommer från en stark säsong i Championship, där han nyligen utsågs till årets spelare.



Mittfältaren har kontrakt med klubben fram till sommaren 2027.