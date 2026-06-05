JUST NU: Så startar Sverige i gruppfinalen mot Danmark

Sverige mot Danmark i en gruppfinal i VM-kvalet.

Matchen startar 19.15.

Nu är startelvorna här.

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Damlandslaget går in i en avgörande VM-kvalsamling med två matcher kvar att spela. Gruppsegraren säkrar en direktplats till VM i Brasilien nästa sommar, medan övriga lag tvingas till playoff.

Sverige ligger tvåa i gruppen, en poäng bakom Danmark. Kvällens möte blir därmed en direkt kamp om förstaplatsen.



För svensk är Fridolina Rolfö utanför elvan.

Anmärkningsvärt i det danska laget är att Pernille Harder, som var osäker inför matchen, inte finns med i elvan.





Startelvor:



Danmark: Thisgaard – Thøgersen, Ballisager, Boye Sørensen, Færge, Svava – Bredgaard, Møller Kühl, Holdt – Fløe, Vangsgaard.



Sverige: Falk – Holmberg, Ilstedt, Andersson, Sandberg – Zigiotti Olme, Schröder, Angeldahl – Vinberg, Blackstenius, Rytting Kaneryd.

