Klart: Peter Wettergren lämnar Malmö FF

Peter Wettergren och Malmö FF går skilda vägar.

Det innebär att Wettergren lämnar sitt uppdrag som assisterande tränare.

Foto: Bildbyrån

Peter Wettergren och Malmö FF har tagit ett gemensamt beslut om att gå skilda vägar. Det meddelar Skåneklubben under onsdagen. Wettergren anslöt under säsongen 2025.

– Jag kom till Malmö FF för att jag ville ut på fotbollsplanen igen – det är där jag hör hemma. Det blev ett kort och intensivt halvår med ett viktigt och roligt arbete, och jag vill tacka Malmö FF för lärorika sex månader, säger Peter Wettergren via MFF:s uttalande.