Klart: Tagoe lämnar Malmö FF

Efter en tid präglad av utlåningar står det nu klart att Banabas Tagoe lämnar Malmö FF.

Karriären fortsätter i stället i division 1-klubben Karlstad Fotboll.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF värvade Banabas Tagoe sommaren 2023 på ett kontrakt över tre och ett halvt år. Under tiden i klubben har 21-åringen mest varit utlånad till BK Olympic och endast spelat en tävlingsmatch för MFF:s A-lag.

Nu är det klart att Tagoe lämnar Malmö för Karlstad Fotboll i division 1.



– Jag är så glad att Banabas ansluter till vårt lag. Vi jobbade tillsammans i BK Olympic, där han var utlånad från MFF. Under min tid där såg jag honom flertalet gånger i träning med MFF:s A-lag och han kunde göra exakt samma saker där som han gjorde på mina träningar, så vi pratar om en spelare med en otrolig potential, säger Karlstad-tränaren Paul Olausson på klubbens hemsida.

Även sportchefen Thomas Andersson är positiv till värvningen:



– Mycket glädjande att Banabas övergång till oss nu är klar. Han kommer att tillföra nya dimensioner till vårt spel , inte minst tack vare sin teknik och snabbhet. Sen att han vistats i en av Sveriges bästa träningsmiljöer, samt har erfarenhet av spel i division 1 är en extra bra bonus.