Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Klart: Tagoe lämnar Malmö FF

Author image
Moa Jansson
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Efter en tid präglad av utlåningar står det nu klart att Banabas Tagoe lämnar Malmö FF.
Karriären fortsätter i stället i division 1-klubben Karlstad Fotboll.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF värvade Banabas Tagoe sommaren 2023 på ett kontrakt över tre och ett halvt år. Under tiden i klubben har 21-åringen mest varit utlånad till BK Olympic och endast spelat en tävlingsmatch för MFF:s A-lag.

Nu är det klart att Tagoe lämnar Malmö för Karlstad Fotboll i division 1.

– Jag är så glad att Banabas ansluter till vårt lag. Vi jobbade tillsammans i BK Olympic, där han var utlånad från MFF. Under min tid där såg jag honom flertalet gånger i träning med MFF:s A-lag och han kunde göra exakt samma saker där som han gjorde på mina träningar, så vi pratar om en spelare med en otrolig potential, säger Karlstad-tränaren Paul Olausson på klubbens hemsida.

Även sportchefen Thomas Andersson är positiv till värvningen:

– Mycket glädjande att Banabas övergång till oss nu är klar. Han kommer att tillföra nya dimensioner till vårt spel , inte minst tack vare sin teknik och snabbhet. Sen att han vistats i en av Sveriges bästa träningsmiljöer, samt har erfarenhet av spel i division 1 är en extra bra bonus.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt