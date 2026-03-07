Klart: Zlatko Rihter ny ordförande i Malmö FF

Anders Pålsson lämnar som ordförande i Malmö FF.

Nu tar Zlatko Rihter, 55, över posten.

– Det känns otroligt spännande, säger han till klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

I samband med Malmö FF:s årsmöte under fredagen stod det klart att Anders Pålsson lämnar efter sex år som ordförande i klubben.

Valberedningens förslag till efterträdare var Zlatko Rihter. När förslaget senare röstades igenom var det en enhällig majoritet som röstade ja till att Rihter ska efterträda Pålsson över en mandatperiod på två år.

– Det känns otroligt spännande. Det här är klubben i mitt hjärta så det är en otrolig ära. Jag ser verkligen fram emot att jobba tillsammans med styrelsen och resten av teamet och se vad vi kan åstadkomma. Det kommer ta lite tid att sätta sig in i allt, men jag har suttit i styrelsen tidigare så jag har lite kunskaper med mig, säger Zlatko Rihter på MFF:s hemsida.

55-åringen tar över ett MFF som kommer från ett svagt fjolår.

– Jag hoppas att ordet revansch kommer att skina igenom. Vi ska sätta oss ner och titta på detaljnivå, vi kommer inte ta någonting för givet. Jag har en stark tro på det vi gör.