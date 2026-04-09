KOMBOELVAN: Häckens dominans – höghusen slår ut Blåvitt

IFK Göteborg mot BK Häcken, storstaden mot Hisingen på andra sidan bron.

Det är rivalmöte på Gamla Ullevi under lördagen och FD:s Casper Nordqvist tar ut sin komboelva ”Cappes combo” – där det är dominans från gästerna.

Elis Bishesari, IFK Göteborg

En av allsvenskans bästa målvakter och given etta i U21-landslaget. Lär ta steget utomlands snart, det är han värd efter flera fina säsonger i allsvenskan. Och då är han fortsatt bara 20 år gammal.

Alexander Jallow, IFK Göteborg

Tillbaka i Blåvitt efter fyra år i italienska klassikerklubben Brescia. När han lämnade sensommaren 2022 var han en de främsta i serien på sin position – och han har knappast blivit sämre under sina säsonger i Serie B. En fin återvändare för Blåvitt.

Filip Helander, BK Häcken

Landslagskarriären må vara ett avslutat kapitel mot sin egen vilja, men i allsvenskan hade han fortsatt varit en viktig pusselbit för i princip alla lag. Väldigt viktig i detta BK Häcken tillsammans med sin parhäst Johan Hammar. Med sina 192 centimeter är Helander ett vapen på såväl defensiva som offensiva fasta.

Johan Hammar, BK Häcken

Inte samma fina karriär efter Malmö FF som Helander fick, men det är ändå en ruskig cirkelslutning att Hammar och Helander spelar i samma klubb igen efter att de lirade tillsammans i MFF 2013-2015. Helanders 192 centimeter ökas på här med ytterligare fem centimeter och med det sagt är nära två meter långe Hammar ett monster i luftrummet. Ni hör själva, Blåvitt får se upp med de skånska höghusen.

Adam Lundkvist, BK Häcken

Känslig vänsterfot och finfin spelförståelse. Blev en viktig spelare i återkomsten från MLS i fjol i Europaspelet.

Mikkel Rygaard, BK Häcken

Inledde på bänken i premiären mot BP, men dansken är förstås även i år en blytung spelare för sitt lag, inte minst nu när såväl Samuel Leach Holm som Simon Gustafson lämnat på mitten. Vänsterfoten ett ständigt vapen framåt.

Kolbeinn Thordarson, IFK Göteborg

Isländsk landslagsman som sedan flytten från belgiska Lommel 2023 varit en av Blåvitts viktigaste spelare. Med Ramon Pascal Lindqvist fortsatt out är mittfältaren ännu viktigare för laget.

Silas Andersen, BK Häcken

Geni och dåre i ett. Älskad av BK Häcken, inte lika omtyckt hos rivalerna. En karaktär som är guld värd att ha i sitt lag och passar bra tillsammans med landsmannen Rygaard.

Amor Layouni, BK Häcken

Tröttsam följetång kring Layounis vara eller icke vara i klubben, men nu när den tunisiske landslagsmannen blev kvar (nyper han en plats i VM-truppen som premiärspelar mot Sverige?) är Layouni given i en sådan här elva. Har ett driv och en skicklighet en mot en som få. En x-faktor för BK Häcken.

Adrian Svanbäck, BK Häcken

Hade Max Fenger varit en Fenger i fullt slag och inte en Fenger med en jobbig försäsong i ryggen hade dansken gått in här, men nu tar Svanbäck platsen som efter sin succé i HIF tagit en ordinarie tröja med bravur i BK Häcken sedan ankomsten i fjol somras. Vass i Svenska cupen i vintras.

Tobias Heintz, IFK Göteborg

Tidigare BK Häcken-spelaren kom till Blåvitt i fjol efter ett par häftiga år i bulgariska storklubben CSKA Sofia. Åtta mål och assist i fjolårets allsvenska är minst sagt starka papper.





