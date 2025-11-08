Larsson bekräftar: Tidstrand förlänger med Mjällby AIF – duo kan lämna

Mjällby AIF förlänger med talangen Ludvig Tidstrand.

Samtidigt står Uba Charles och Alexander Johansson en osäker framtid i mästarlaget.

Foto: Bildbyrån





Hasse Larsson, sportchef i Mjällby, bekräftar för Fotbollskanalen att klubben säkrat Ludvig Tidstrand till 2028.



– Jag vet inte om det har kommit ut, men vi har förlängt med honom till 2028 ut, säger han.



Samtidigt kan både wingbacken Uba Charles och anfallaren Alexander Johansson lämna laget efter säsongen.



Charles, som lånats in från norska Lillestrøm, menar att han behöver hitta en ny utmaning.



Alexander Johansson, som gjort fem mål på 24 matcher i år, har sett sin speltid minska sedan ankomsten till klubben för nästan tre år sedan.