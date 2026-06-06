Fridolina Rolfö: ”Jag har stort förtroende”

Sverige förlorade mot Danmark – igen.

Och än en gång saknades Fridolina Rolfö i startelvan.

– I slutändan är det upp till Tony hur han vill ställa upp laget. Jag kan inte göra annat än att ge allt jag kan, säger hon till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Sverige förlorade bortamatchen mot Danmark och missade därmed en direktplats till VM i Brasilien 2027.

Fridolina Rolfö har varit given i startelvan under lång tid men efter att Tony Gustavsson blivit förbundskapten har speltiden blivit knapp.

Under gårdagens match fick världsstjärnan ett inhopp, men i en helt annan roll än vad hon brukar.

– Det var kul att få några minuter, i en lite annan roll centralt i boxen. Jag tycker att det är jätteroligt. Men såklart vill man göra mål, framför allt när man har en chans, säger hon och syftar på nicken i slutet av andra halvlek, säger Rolfö till Fotbollskanalen.

Många rasar över hennes bristande speltid. Nu berättar hon själv om situationen.

– Ja, det är annorlunda absolut. Men jag känner att jag får göra det bästa utifrån den situationen jag är i. Jag vill alltid prestera, hjälpa laget och ta med min erfarenhet. I slutändan är det upp till Tony hur han vill ställa upp laget. Jag kan inte göra annat än att ge allt jag kan.

Trots bänkningen och en stämning som går att ta på så har Rolfö fortfarande förtroende för Gustavsson.

– Jag har stort förtroende för honom. Vi har fortfarande alla möjligheter att ta oss till VM och har påbörjat en resa tillsammans.

Nästa match för Sverige spelas mot Italien på tisdag.