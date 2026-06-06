Danska hånet efter VM-platsen: ”Riktigt nice”

Danmark säkrade en plats till VM i Brasilien 2027 efter segern mot Sverige.

Efter segern var passade segrarna på att håna grannlandet som får en svår väg till VM.

– Sätta Sverige i en riktigt tradig situation så är det bara riktigt, riktigt nice, säger Olivia Holdt till Fotbollskanalen.

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Danmark vann gruppfinalen mot Sverige i VM-kvalet. Segern innebär att Danmark är klara för VM i Brasilien 2027.

Nu passar Tottenhams Olivia Holdt på att håna Sverige.

– Det är derby och när situationen är som den är nu, att vi kan sätta oss själva i en riktigt bra situation och samtidigt sätta Sverige i en riktigt tradig situation så är det bara riktigt, riktigt nice, säger hon till Fotbollskanalen.

Detta är Danmarks andra raka seger mot Sverige.

– Två matcher mot Sverige, sex poäng till Danmark!

Sverige tvingas att spela playoff för att ta sig till VM, något som Holdt tycker är kul.

– Det är ju superfint att se till att göra det lite svårare för dem, säger Holdt.