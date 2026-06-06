Uppgifter: Horneland nära Malmö FF

Eirik Horneland är nära att ta över som huvudtränare i Malmö FF.

Enligt uppgifter från Expressen är norrmannen bara detaljer från att skriva på.

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Miguel Ángel Ramírez fick sparken från Malmö FF i slutet av maj.

Nu kan klubben ha hittat en ersättare.

Eirik Horneland som har ett förflutet i klubbar som Rosenborg, Brann och St Etienne finns på Malmös radar.

Tidigare under veckan florerade norrmannens namn som en tänkbar kandidat att ta över Hammarby, ett jobb som förre Malmö-tränaren Henrik Rydström fick.

Enligt Expressen har Malmö FF nu lyckats övertyga Horneland om att ansluta. Uppgifterna gör gällande att parterna är nära en överenskommelse och att han bara är detaljer från att skriva på. Klubben hoppas ha allt klart när laget återsamlas senare i sommar.